محافظ بورسعيد: مصر أبهرت العالم مرة أخرى باحتفال مهيب لافتتاح ممر تاريخى

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن الدولة المصرية أبهرت العالم للمرة الثانية من خلال افتتاح مهيب لممر تاريخي يعود لآلاف السنين، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تؤكد قدرة الدولة المصرية على التنمية والتعمير والبناء وتبعث رسالة للعالم أجمع بأن مصر بلد الأمان والأمان والتاريخ والإنجازات على مر العصور.



ووجه محافظ بورسعيد الشكر والتقدير، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كل أوجه التنمية فى ربوع مصر وإحداث النهضة فى كافة المجالات، مشيدا بالحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا أنه يضاف إلى سجل الإنجازات المصرية التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الجمهورية المصرية الجديدة التى يفخر بها كل عربى وإفريقى.



واتجهت الأنظار مساء الخميس إلى محافظة الأقصر الأثرية، لتشهد الاحتفال المهيب بافتتاح طريق الكباش الجديد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحرمه، وهو الاحتفال الذى حظى بحفاوة كبيرة محليا ودوليا.



طريق الكباش من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.



هو عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيى داخله أعياد مختلفة، منها عيد "الأوبت"، وعيد تتويج الملك، ومختلف الأعياد القومية تخرج منه، وكان يوجد به قديما سد حجرى ضخم كان يحمى الطريق من الجهة الغربية من مدينة الأقصر العاصمة السياسية فى الدولة الحديثة «الأسرة 18» والعاصمة الدينية حتى عصور الرومانية.