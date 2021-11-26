اليوم السابع
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محافظ القليوبية: الانتهاء من دهان المباني من نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 10:59 ص
محافظ القليوبية: الانتهاء من دهان المباني من نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية بمدينة شبرا الخيمة لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وذلك لدفع الأعمال بها، حيث استهل جولته بمتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد علي، حيث تم الانتهاء من جميع أعمال دهان الأسوار والمباني من بداية نزلة كوبري المظلات حتى قصر محمد علي، كما تم أيضا الانتهاء من أعمال صيانة ودهان أعمدة الكهرباء الديكورية، مع تعزيز الأحواض بالجزر الوسطى بالزهور واستكمال وضع بلاط الانترلوك علي الأرصفة، والانتهاء من دهان البلدورات بجوار المرسى النيلي المخصص لقصر محمد علي، وجاري التنسيق للبدء في تخطيط الشوارع،حيث تم الانتهاء من جميع أعمال الرصف.

 واستكمل المحافظ، الجولة بمتابعة إزالة باقي المباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بالمرحلة الثالثة بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة، حيث تم الانتهاء من صرف التعويضات لأصحاب العقارات، ووجه بدفع الأعمال وتذليل العقبات وزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول.

وخلال الجولة تفقد المحافظ محور شركات البترول بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك للوقوف على نسبةالتنفيذ ودفع الأعمال به، كما تفقد المحافظ شارع  15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تابع أعمال رفع القمامة من النقط الرئيسية بالشارع ووجه بالعمل علي مدار الساعة والصيانة الدورية لجميع المعدات بالحملة الميكانيكية.

وجاء ذلك بحضور كل من الاستاذ مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والعميد خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة.

أعمال توسعة الطريق الدائرى
أعمال توسعة الطريق الدائرى

 

تطوير شارع 135
تطوير شارع 135

 

تطوير محيط قصر محمد على
تطوير محيط قصر محمد على

 

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

محافظ القليوبية خلال الجولة
محافظ القليوبية خلال الجولة

 


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محافظ القليوبية

قصر محمد على

تطوير قصر محمد على

قصر محمد على بشبرا الخيمة

محافظة القليوبية

توسعة الطريق الدائرى

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