لو هتخرج فى الإجازة.. شاهد حركة المرور أعلى كوبرى أكتوبر .. لايف

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى اليوم السابع بثا مباشرا صباح اليوم الجمعة، لرصد حركة المرور أعلى كوبري أكتوبر، والتعرف على حالة الطقس التي توقعتها هيئة الأرصاد الجوية، وتميزت حركة المرور بالانتظام، مع طقس معتدل وارتفاع في درجات الحرارة.

ووفرت إدارات المرور مجموعة من سيارات الإغاثة المرورية في حالة سوء الأحوال الجوية للتواجد على الطرق الرابطة بين المحافظات، سواء الصحراوية أو الزراعية أو الدائرية، لمساعدة قائدى السيارات في استكمال رحلاتهم المرورية بكافة الطرق ومساعدتهم في حالة تعطل سياراتهم، حيث يكمن دور الإغاثة على التدخل في حالات أعطال السيارات، بالإضافة لعملها على إصلاح أعطال الكاوتش، ونقص المواد البترولية "البنزين والسولار"، لمساعدة قائد السيارة في حل كافة مشكلاته.

كما تساهم فرق الإغاثة المرورية على الطرق في إيجاد حلول أخرى في حالة عدم التمكن من إصلاح عطل السيارة بنفس موقع البلاغ يتم التدخل من خلال أوناش المرور لسحب السيارة من الطريق، وتوصيلها إلى أقرب موقع لصيانتها وإيحاد حلول لقائدى المركبات المختلفة، وكذلك يتم نشر تلك السيارات بكثافة على كافة الطرق في حالة ظهور الشبورة بالمحاور أو الأمطار أو اضطرابات الأحوال الجوية وتغيرات الطقس، وهى التي يكثر فيها وجود تعطل لمركبات المسافرين.