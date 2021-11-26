لو فى تراكم قمامة أمام منزلك أو تقصير من متعهد جمعها بالقاهرة.. اعرف تشتكى إزاى

طبقت محافظة القاهرة منظومة النظافة الجديدة، بالأحياء، وتعتمد المنظومة على الجمع السكنى ووصول عامل الجمع المنزلى لوحدات المواطنين يوميا لجمع المخلفات، ويعرض "اليوم السابع" طرق الشكوى أو طلب المتعهد لرفع المخلفات، حال تراكم القمامة بالشارع أو تخلف عامل الجمع السكنى عن الحضور يوميا.
1. الخط الساخن لهيئة النظافة بالقاهرة 15264.
2. يمكن تقديم شكوى لمركز خدمة المواطنين بالحى التابع لك.
3. يمكن تقديم شكوى لمركز خدمة المواطنين بديوان المحافظة.
4. تقديم شكوى الكترونية على بوابة الشكاوى الحكومية.
5. تقديم شكوى الكترونية لمبادرة صوتك مسموع بوزارة التنمية المحلية.
6. الخط الساخن 114 لمحافظة القاهرة.
7. الخط الساخن 16528 الخاص بمنظومة الشكاوى لرئاسة مجلس الوزراء.
8. خدمة الواتس أب على رقم 01211291119 .
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