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أكرم القصاص
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لجنة التلقيح المغربية: ما يقع في أوروبا من تدهور لوضع الجائحة سيصلنا عاجلا أم آجلا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:00 ص
لجنة التلقيح المغربية: ما يقع في أوروبا من تدهور لوضع الجائحة سيصلنا عاجلا أم آجلا لجنة تطعيم لقاح كوفيد-١٩ فى المغرب - صورة أرشيفية
روسيا اليوم

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حذرت اللجنة العلمية للتلقيح في المغرب، اليوم الخميس، من العودة إلى تشديد الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، وإمكانية إعادة فرض الحجر الشامل.

وأشار عضو اللجنة، سعيد عفيف، إلى وجود ضعف في الإقبال على مراكز التلقيح، مؤكدا أنه إلى حد الساعة "فقط 27 في المائة ممن هم فوق 65 سنة توجهوا لتلقي الجرعة الثالثة، فيما حوالي 4.5 ملايين مواطن لم يتلقحوا إلى حد الساعة، وهو ما يمثل خطرا كبيرا".

وأضاف أن "ما يقع في أوروبا من تدهور سيصلنا عاجلا أم آجلا، هي فقط مسألة وقت فقط".

وعلى الرغم من استقرار الوضعية الوبائية في المغرب حاليا، فإن التخوفات من موجة جديدة لا تزال قائمة، بسبب ارتفاع الإصابات المسجلة على المستوى الدولي واستمرار ظهور المتحورات.


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