اليوم السابع
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كورنيش النيل ببنها يستقبل المواطنين للتنزه بعد تطويره.. فيديو وصور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:34 م
كورنيش النيل ببنها يستقبل المواطنين للتنزه بعد تطويره.. فيديو وصور كورنيش النيل ببنها
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، من كورنيش النيل بمدينة بنها، والذى بدأ فى استقبال المواطنين بعد الانتهاء من أعمال التطوير التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع جهاز تطوير القاهرة الفاطمية، وذلك فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى للعاصمة بنها.

وتضمنت أعمال التطوير للكورنيش من أمام ديوان عام المحافظة مرورا برصف بلاط الإنترلوك، وزراعة الأشجار بطول الكورنيش، حيث تم مراعاة التنسيق التام في جميع الأعمال سواء التشجير أو الإنشاءات أو الشكل الجمالي، حيث إن المشروع يبدأ من كوبري كفر الجزار حتى آخر منطقة الفيلات، وتضمن أيضا أعمال تطوير شارع مسجد ناصر وشارع ٨ كمداخل للكورنيش وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٣٨ مليون جنيه.

وتم دفع الأعمال والعمل على مدار 24 ساعة ليتم تسليم المشروع، حيث تم مراعاة زيادة أعداد الأماكن المخصصة لجلوس العائلات والبرجولات مع الاهتمام بالعنصر الجمالي، وذلك علاوة على أعمال تطوير الشارع الخارجي وبعض الشوارع المؤدية إليه.

وتم العمل بشكل لا يعيق الحركة مع الحفاظ على الشكل الجمالي للمشروع الذي يعد متنفسا لأبناء المدينة مع ضرورة قيام الشركة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل وفى خلال المدة الزمنية المقررة، والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، وأن يتم دهان واجهات المباني المطلة على الشارع لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

الكورنيش بعد تطويره

الكورنيش بعد تطويره

 

المواطنين على الكورنيش ببنها
المواطنين على الكورنيش ببنها

 

كورنيش النيل ببنها 1
كورنيش النيل ببنها

 

كورنيش النيل ببنها
كورنيش النيل ببنها

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كورنيش النيل ببنها

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