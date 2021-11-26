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قانون المنشآت الفندقية الجديد يجيز التصالح فى المخالفات عدا الإضرار بالصحة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:00 ص
قانون المنشآت الفندقية الجديد يجيز التصالح فى المخالفات عدا الإضرار بالصحة مجلس النواب - أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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أجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على تمهيداً لمناقشته، التصالح في المخالفات إذا أزيلت عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بالصحة.
 
ويقضى مشروع القانون بأنه فيما عدا الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته والبيئة، وفي غير حالات العود، يجوز للوزير المختص أو من يفوضه، بحسب الأحوال، التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة، أو استُوفيت الاشتراطات المقررة، أو تم توفيق الأوضاع أو تصحيحها وفقاً لأحكام هذا القانون ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة. ووفقا للمادة القانونية ذاتها، تنقضي الدعوى الجنائية بتحرير محضر التصالح وسداد المبلغ المشار إليها.
 
ويعد مشروع القانون الذي ينفرد به "اليوم السابع" من التشريعات الهامة في القطاع السياحي حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية. 

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