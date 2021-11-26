غدا.. حفل فنى لفرقة "صوت البحر" بأوبرا الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تستضيف دار أوبرا الإسكندرية في الثامنة من مساء غد السبت، حفلا فنيا لفرقة "صوت البحر" بقيادة الفنان محمد متولى، ويشارك بالحفل كل من نجوم الغناء محمد حسن متولى، إسلام الرملى، هيام جاد، هبة إسماعيل وعازف العود وليد سلامة.

ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل منهايا أهل المحبة، من حبى فيك يا جارى، حرجع تانى أغنى، كنت فين وأنا فين .. روقان، نسيانك صعب أكيد، زينة زينة، باب مردود، مداح القمر، وأنا معاك، يا مالكا القلب، أجمل م القمر، فاتت سنة .. بمصاحبة العزف على آلة العود) وكذلك باقة متنوعة من روائع الفنان الكبير محمد منير،الليل والشوارع سكة العاشقين، من غير ليه.

يشار إلي أن فرقة "صوت البحر" تم تأسيسها في يناير عام 2019 وتضم مواهب غنائية متميزة من أبناء دار الأوبرا، وقد تم اختيار الفرقة لاسم "صوت البحر" نظرا لسكندرية مؤسسها الفنان محمد متولي وانتمائه الي مدينة الثغر وهو أحد الأصوات الشابة التي تنتمي الي دار الأوبرا المصرية.