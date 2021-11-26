اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 01:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. حفل فنى لفرقة "صوت البحر" بأوبرا الإسكندرية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:44 م
غدا.. حفل فنى لفرقة "صوت البحر" بأوبرا الإسكندرية حفل غنائى بدار أوبرا الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
تستضيف دار أوبرا الإسكندرية في الثامنة من مساء غد السبت، حفلا فنيا لفرقة "صوت البحر" بقيادة الفنان محمد متولى، ويشارك بالحفل كل من نجوم الغناء محمد حسن متولى، إسلام الرملى، هيام جاد، هبة إسماعيل وعازف العود وليد سلامة.
 
ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أعمال زمن الفن الجميل منهايا أهل المحبة، من حبى فيك يا جارى، حرجع تانى أغنى، كنت فين وأنا فين .. روقان، نسيانك صعب أكيد، زينة زينة، باب مردود، مداح القمر، وأنا معاك، يا مالكا القلب، أجمل م القمر، فاتت سنة .. بمصاحبة العزف على آلة العود) وكذلك باقة متنوعة من روائع الفنان الكبير محمد منير،الليل والشوارع سكة العاشقين، من غير ليه.
 
يشار إلي أن فرقة "صوت البحر" تم تأسيسها في يناير عام 2019 وتضم مواهب غنائية متميزة من أبناء دار الأوبرا، وقد تم اختيار الفرقة لاسم "صوت البحر" نظرا لسكندرية مؤسسها الفنان محمد متولي وانتمائه الي مدينة الثغر وهو أحد الأصوات الشابة التي تنتمي الي دار الأوبرا المصرية.

الاسكندرية

اوبرا الاسكندرية

حفلات الاسكندرية

فرقة صوت البحر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة