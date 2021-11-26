طقس المنيا الآن.. خريفى معتدل وسطوع للشمس.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا، لحالة الطقس بمحافظة المنيا والذى يشهد سطوع للشمس منذ الصباح الباكر واختفاء للغيوم وسماء صافية مع وجود رياح خفيفة وقد تنشط فى بعض الأوقات على الطرق السريعة الصحراوية والزراعية مع وجود سيولة كبيرة فى حركة المرور على المحاور الرئيسية.

وشهدت المنيا خلال الأيام الماضية تقلبات جوية لم تؤثر على الحركة المرورية وكذلك شهدت أمس طقسا معتدلا وسطوع للشمس منذ الصباح الباكر وعدم ظهور الغيوم وبرودة شديدة فى ساعات الليل، مع تحذيرات من إدارة المرور للسائقين بتخفيف السرعات وتشغيل الإضاءة المنخفضة خاصة فى الليل.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لحالة الطقس وتطهير مخرات السيول ومتابعة أعمال التطهير وإزالة التعديات عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وعقد رؤساء المجالس المحلية اجتماعات مكثفة مع رؤساء الوحدات القروية وغرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية.