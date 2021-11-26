اليوم السابع
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ضبط 11 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر فى القليوبية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:09 م
ضبط 11 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر فى القليوبية منظفات مجهولة المصدر - ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط مسئول مصنع تعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من منتهية الصلاحية وبالغة الضرر على العامة.

 

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط (17,11 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض" بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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