ضبط أكثر من 1.3 طن من المخدرات فى دبى قبل البدء فى ترويجها

روسيا اليوم

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في دبي، مواد مخدرة مدفونة ومخبأة، بلغ وزنها 1342 كيلوغراما، وتجاوزت قيمتها السوقية 176 مليون درهم.

وقال القائد العام لشرطة دبي، عبد الله خليفة المري، إن فرق البحث والتحري نجحت في الإطاحة بشبكة إجرامية مكونة من 91 مروجا، كانوا يتعاونون مع عصابة إجرامية خارج الدولة، تبيع وتروج "السموم" في الداخل، عن طريق تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ونوه بالجهود التي تبذلها فرق البحث والتحري في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من أجل حماية الوطن والمجتمع، والتصدي للعصابات وإحباط أنشطتها الإجرامية.

وأضاف المري أنه في إطار التطورات التكنولوجية المتلاحقة والمتسارعة، أصبح ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، يشكل خطرا كبيرا على جميع المجتمعات، الأمر الذي يستدعي حذر أفراد المجتمع، وعدم التفاعل مع الرسائل المجهولة التي قد تصلهم من غرباء خارج الدولة، والإبلاغ عنها.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالنيابة، خالد بن مويزة، إن المخدرات تنوعت بواقع 809 آلاف و534 كيلوغراما من الحشيش، و485 كيلوغراماً و491 غراما من الكريستال، و41 كيلوغراما و888 غراما من الهيروين، و117 ألفا و480 من الأقراص المخدرة، وخمسة كيلوغرامات و241 غراماً من الماريغوانا، و154 غراماً من الكوكايين، و15 غراما من الأفيون.