سول: لم نتلق طلبا أمريكيا لإجراء محادثات حول المقاطعة الدبلوماسية المحتملة لأولمبياد بكين

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن سول لم تتلق أي طلب من الولايات المتحدة للتشاور بشأن المقاطعة الدبلوماسية المحتملة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، المقرر عقدها في فبراير.

وجاءت تصريحات المسؤول الكوري، في الوقت، الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الأسبوع الماضي: إن واشنطن تدرس المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد، على ما يبدو احتجاجا على معاملة الصين لأقلية عرقية في منطقة (شينجيانغ) الغربية، حيث بموجب المقاطعة سيتنافس الرياضيون الأمريكيون في الأولمبياد دون حضور وفد من المسؤولين الحكوميين.



وأعرب المسؤول - الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - عن أمل بلاده في أن تصبح أولمبياد بكين "نقطة تحول" لتحسين العلاقات بين الكوريتين.



وتسعى كوريا الجنوبية إلى اغتنام الأولمبياد لإيجاد فرص دبلوماسية لإعادة التواصل مع كوريا الشمالية، وإعادة جهودها المتوقفة من أجل دفع السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية إلى مساره الصحيح.