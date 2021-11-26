اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

فى كوريا الجنوبية..

سفير كوريا بالقاهرة بعد حفل الكباش: سأعين نفسى سفيرا فخريا للثقافة المصرية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:16 م
سفير كوريا بالقاهرة بعد حفل الكباش: سأعين نفسى سفيرا فخريا للثقافة المصرية سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشاد السفير الكورى بالقاهرة، هونج جين ووك بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وقال إنه قرر تعيين نفسه سفيرا فخريا للثقافة المصرية في كوريا الجنوبية، معبرا عن سعادته بالحضور.

وقال وفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية اليوم،إنه بعد أن "شاهدت الحدث في الليلة السابقة. سأشجع المزيد والمزيد من الكوريين على القدوم إلى مصر وتذوق كل مزايا الأرض والثقافة والشعب.. سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى علاقات أقوى بكثير بين كوريا ومصر من خلال تعزيز التفاهم بين الناس."

وقال البيان إن سفير جمهورية كوريا ، كان واحدًا من عدة سفراء أجانب تمت دعوتهم لحضور الافتتاح التاريخي لطريق الكباش القديم والذي يبلغ طوله 2.7 كيلومترًا في الأقصر ، لكنه بالتأكيد أعجب باللحظات التاريخية.

وأضاف البيان " على الرغم من الوباء ، إلا أنه كان يبذل قصارى جهده للسفر قدر الإمكان في هذا البلد الرائع ، بدءًا من الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والجونة وصولاً إلى أسوان وأبو سمبل. واكتشف ليس فقط التراث الثقافي المعروف بالفعل ولكن أيضًا الجمال الطبيعي للأرض والأهم من ذلك حسن الضيافة من شعبها."

كما أعرب عن امتنانه للشعب المصري على اهتماماته المتزايدة باستمرار فيما يسمى بالموجة الكورية كالموسيقى والأفلام والدراما على سبيل المثال لا الحصر. وقال البيان إن الدراما الكورية "Squid Game" حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصر.


السفير الكورى بالقاهرة

طريق الكباش

افتتاح طريق الكباش

الاقصر

السيسى

اعادة افتتاح طريق الكباش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إشادة عالمية بحفل افتتاح "طريق الكباش".. صحيفة أرجنتينية: مشهد ملحمى واستعراض مبهر ..صحف إسبانيا: مصر تعيد روعة الأقصر بعرض استحضار فرعونى رائع أبهر العالم.. وتؤكد: الحفل سينعش السياحة بشكل كبير

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:30 م

افتتاح طريق الكباش فى عيون الصحافة العالمية.. CNN:احتفالية ضخمة.. بلومبرج: ثانى أكبر حدث عالمى يشهده السيسى خلال عام.. صحيفة أرجنتينية:مشهد ملحمى ينعش السياحة المصرية.. إعلام إسبانيا: استحضار فرعونى أبهر العالم

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:34 م

رويترز: حفل فخم فى افتتاح طريق الكباش لإبراز أفضل المواقع السياحية بمصر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:51 م

النهار الكويتية: طريق الكباش بانوراما فرعونية في الأقصر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:10 م

مشرف عام مشروع طريق الكباش يسرد تاريخ أقدم ممر وكواليس العمل بعد الاحتفال الاسطورى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:02 م

سفير الأردن بالقاهرة: حفل طريق الكباش يعكس روح الإبداع وقيم الإنجاز في عهد الرئيس السيسي

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:32 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة