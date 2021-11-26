سفير كوريا بالقاهرة بعد حفل الكباش: سأعين نفسى سفيرا فخريا للثقافة المصرية

كتبت رباب فتحى

أشاد السفير الكورى بالقاهرة، هونج جين ووك بحفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وقال إنه قرر تعيين نفسه سفيرا فخريا للثقافة المصرية في كوريا الجنوبية، معبرا عن سعادته بالحضور.

وقال وفقا لبيان من السفارة الكورية الجنوبية اليوم،إنه بعد أن "شاهدت الحدث في الليلة السابقة. سأشجع المزيد والمزيد من الكوريين على القدوم إلى مصر وتذوق كل مزايا الأرض والثقافة والشعب.. سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى علاقات أقوى بكثير بين كوريا ومصر من خلال تعزيز التفاهم بين الناس."

وقال البيان إن سفير جمهورية كوريا ، كان واحدًا من عدة سفراء أجانب تمت دعوتهم لحضور الافتتاح التاريخي لطريق الكباش القديم والذي يبلغ طوله 2.7 كيلومترًا في الأقصر ، لكنه بالتأكيد أعجب باللحظات التاريخية.

وأضاف البيان " على الرغم من الوباء ، إلا أنه كان يبذل قصارى جهده للسفر قدر الإمكان في هذا البلد الرائع ، بدءًا من الإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية والجونة وصولاً إلى أسوان وأبو سمبل. واكتشف ليس فقط التراث الثقافي المعروف بالفعل ولكن أيضًا الجمال الطبيعي للأرض والأهم من ذلك حسن الضيافة من شعبها."

كما أعرب عن امتنانه للشعب المصري على اهتماماته المتزايدة باستمرار فيما يسمى بالموجة الكورية كالموسيقى والأفلام والدراما على سبيل المثال لا الحصر. وقال البيان إن الدراما الكورية "Squid Game" حققت مؤخرًا نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك مصر.