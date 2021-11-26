خلاف ماكرون وجونسون يتسبب فى إلغاء اجتماع بين وزيرا داخلية البلدين

كتبت: نهال أبو السعود

ألغت الحكومة الفرنسية المحادثات مع وزيرة الداخلية بريتي باتيل بعد تدخل بوريس جونسون الأخير في أزمة المهاجرين، ووفقا لصحيفة الإندبندنت، قالت الحكومة الفرنسية، إن وزير داخليتها، جيرالد دارمانان، أبلغ نظيرته البريطانية، بريتي باتيل، بأنها "لم تعد موضع ترحيب" في اجتماع يوم الأحد القادم بفرنسا بشأن قضية المهاجرين.

وقال دارمانان: "فرنسا تعتبر الرسالة العلنية لرئيس الوزراء البريطاني غير مقبولة وتتعارض مع مناقشاتنا بين النظراء. وبناء على ذلك، لم تعد بريتي باتيل مدعوة لحضور الاجتماع الوزاري يوم الأحد الذي يتم الاحتفاظ به بالصيغة التالية: فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا والمفوضية الأوروبية".

وقالت الوزارة، إن رسالة جونسون العامة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - والتي دعا فيها إلى تسيير دوريات مشتركة لمنع المزيد من القوارب من مغادرة الشواطئ الفرنسية - كانت "غير مقبولة".

كما اتهم وزير الداخلية الفرنسي بريطانيا بـ"سوء إدارة الهجرة". وفي بيان يوم الجمعة ، قال دارمانين إن نشر رسالة جونسون على الملأ جعل الوضع "أسوأ".

ووفقا للتقرير، يسلط الخلاف الضوء على العلاقات الضعيفة بين البلدين والخلافات المستمرة حول كيفية العمل معًا لوقف عمليات عبور القوارب غير الآمنة، بعد غرق 27 شخصًا أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ البريطانية يوم الأربعاء.

في أعقاب الوفيات يوم الأربعاء ، أثار جونسون غضب باريس بقوله إن المأساة أظهرت أن الجهود المبذولة لمنع الأشخاص من مغادرة القوارب "لم تكن كافية" وكانت هناك "صعوبات" في حمل الفرنسيين على اتخاذ إجراء.