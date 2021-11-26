تعرف على شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى لنشر الثقافة الدينية الصحيحة

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط المسابقة الثقافية الدينية الكبرى، لنشر الثقافة الدينية الصحيحة في المدارس للعام الدراسي 2021/2022، على النحو التالى:

- أن يكون المتقدم من الموجهين، أو الموجهين الأوائل، أو رؤساء، أو مديري الإدارات، أو مديري العموم، أو مديري المديريات العاملين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- صفحات البحث من 30 إلى 35 صفحة وتعطى أرقاها متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس 48 بهوامش 2.54 سم.

- تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي «غير مسود»، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادى حجم 12 فى المتن وحجم 10 في الماشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود «lioll» عند كتابة العناوين.

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المتبع النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليها.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- تقدم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 15 فبراير.

وأوضحت وزارة التعليم، أن الفائزين في مسابقة الثقافية الدينية الكبرى يحصلون على جوائز مادية عبارة عن: الفائز الأول يحصل على مبلغ 4000 جنيه، أما الفائز الثانى يحصل على 3500 جنيه، كنا يحصل الفائز الثالث على 3000 جنيه، كما يحصل الفائز من الرابع إلى العاشر: 1500 جنيه.