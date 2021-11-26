تجديد حبس المتهم بضرب طفل حتى الموت فى المحلة بالغربية 15 يوما

الغربية - مصطفى عادل

جدد قاضي معارضات محكمة مركز المحلة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل نجل زوجته، بعد التعدي عليه بالضرب المبرح ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وكانت قرية بلقينا مركز المحلة بمحافظة الغربية قد شهدت قيام عاطل بالتعدي بالضرب على ابن زوجته حتي الموت، ولم يتركه إلا جثة هامدة، وتم القبض على المتهم وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مركز شرطة المحلة بورود إشارة إلى شرطة النجدة من مستشفى المحلة العام بوصول طفل صغير مصاب بإصابات متفرقة ووفاته.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين من الفحص قيام عاطل متزوج من والدة المجني عليه زواج عرفي، وأن المتهم دائم تعاطي المخدرات، وتعدي على الطفل بالضرب ولم يتركه إلا جثة هامدة، تم ضبط المتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة القضية، وتجديد حبسه 15يوما على ذمة التحقيقات.