اليوم السابع: وقف الخلق ينظرون جميعا كيف تصنع "الجمهورية الجديدة" المجد

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا السبت، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها تفاصيل الافتتاح الأسطورى لحفل افتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى قرار المملكة العربية السعودية بالسماح بالسفر المباشر للقادمين من مصر، واستعدادات مصرية مكثفة لمواجهة متحور كورونا الجديد.

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