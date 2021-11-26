وقال الملا ،في تصريح أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم ، إن الكويت فازت بمنصب نائب الرئيس بعد حصولها على تزكية أعضاء المجموعة العربية بالمجلس، مؤكدا أن هذه التزكية وثقة دول المجموعة العربية تؤكدان المكانة التي تتمتع بها الكويت والدور الذي توليه لدفع عجلة التنمية نحو بناء مجتمع ذو مكانة تعليمية عالية.



وشدد على الحرص الدائم على العمل والارتقاء لتحقيق الأهداف المشتركة وإرساء السلام من خلال التعاون الدولي في مجال التربية والعلوم والثقافة.



ويعد مجلس التنفيذي لليونسكو أحد أهم هياكل الثلاثة الموجودة في المنظمة، حيث يقوم بالمصادقة على ميزانية المنظمة وإعداد برامجها واستراتيجياتها ومشاريعها.



وتستمد مهام ومسؤوليات المجلس التنفيذي الذي يجتمع مرتين سنويا بصورة رئيسية من الميثاق التأسيسي ومن النظم والتوجيهات التي يصدرها المؤتمر العام.