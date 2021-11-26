الكشف على 1444حالة خلال قافلة طبية مجانية لـ"حياة كريمة" بقوص فى قنا

صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نجع العمدة التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثراحتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 7 تخصصات مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1444حالة بواقع " 390 باطنة، 328 جراحة عظام، 380 أطفال، 105 فم وأسنان، 91 جراحه، 73 نساء وتوليد، 23 تنظيم أسرة "، مضيفا أنه تم خلال الحملة عمل فحوصات معملية لعدد 37 حالة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة، إلى أن مديرية الصحة تنظم قافلة طبية أسبوعياً فى إحدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجاً منها، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 90 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.



