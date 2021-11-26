اليوم السابع
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القبض على 26 عاطلا بحوزتهم 3.5 كيلو هيروين وحشيش خلال حملة أمنية بالقليوبية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:40 م
القبض على 26 عاطلا بحوزتهم 3.5 كيلو هيروين وحشيش خلال حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، منها الحشيش والهيروين والبانجو، وحيازة الأسلحة النارية، وذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية بشن حملة مكبرة على الخارجين على القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 26 عاطلا فى الخصوص والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة وطوخ وبنها وكفر شكر، وبحوزتهم 835 جراما من الهيروين المخدر، و645 جراما من مخدر الحشيش، و220 جراما من مخدر البودر، و1250 جراما من البانجو، و535 جرام استروكس، و245 جرام شادو، و163 قرصا مخدرا.

 

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنها تلك الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

الإتجار بالمخدرات

مديرية أمن القليوبية

شبرا الخيمة

الخصوص

كفر شكر

الهيروين

الحشيش

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