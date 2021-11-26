القبض على متهم دهس ساىق توك توك بسيارته فى عين شمس

كتب أحمد حسنى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخص دهس سائق توك توك، بسيارته، أثناء الهرب منه بعد مشاجرة بالإيدى بينهما فى منطقة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى، بقيام شخص بدهس سائق توك توك، بسيارته، مما أسفر عن مصرعة فى الحال، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة "بدر رجب"، 20 سنة، سائق توك توك، داخل المركبة ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وأستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق أخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وسائق سيارة ملاكي بسبب أولوية المرور، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي وتدخل بعض الأهالى لفض المشاجرة.

وأضافت التحريات، أن المجنى عليه تمكن من الافلات من يد المتهم وتوجهه إلى مركبته للهروب منه، وأثناء محاولة المجنى عليه الهروب بالتوك توك، استقل المتهم سيارته وأسرع خلفة وقام بدهسة مما أسفر عن مصرعة فى الحال، وفر المتهم هاربا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وانه لم يكن يقصد قتله.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.