السفارة الروسية بكوريا الشمالية تنفى تقارير بشأن استدعاء من موسكو لطاقمها

موسكو أ ش أ

نفت السفارة الروسية فى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة ، صحة التقارير الإعلامية التى زعمت استدعاء موسكو كل الدبلوماسيين الروس لدى بيونج يانج تقريبا.

وقال متحدث باسم السفارة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "المعلومات فى وسائل الإعلام الأجنبية بشأن عدد الدبلوماسيين المتبقين (فى كوريا الشمالية) لا تمت للواقع بصلة، بالطبع".

وأشارت (سبوتنيك) إلى تصريح المسئول البارز بالخارجية الروسية، أندرى بروفاريتس، فى وقت سابق من اليوم، إلى أن 22 دبلوماسيا روسيا سيغادرون كوريا الشمالية إلى روسيا مع عائلاتهم، لافتة إلى أن وسيلة إعلام كورية قد نقلت عن مصادر، قبل أيام، أنه بعد مغادرة تلك المجموعة سيتبقى اثنان فقط من الدبوماسيين الروسى فى كوريا الشمالية، أحدهما السفير ألمسندر ماتسيجورا، إضافة إلى طاقم فني.

وقالت الوكالة إن مجموعة من الدبلوماسيين الروس قد غادروا بيونج يانج مؤخرا بعد انتهاء عقود عملهم، وتأخر إحلال آخرين محلهم بسبب القيود المرتبطة بتفشى وباء "كورونا".

ورغم نفى السلطات الكورية الشمالية وجود أية إصابات بفيروس كورونا على أرضها، لكنها تحتفظ بتدابير صارمة لمنع تفشى الوباء، ففى أبريل الماضي، قالت السفارة الروسية إن حدة التدابير المرتبطة بـ"كوفيد-19" فى كوريا الشمالية تعيق حصولهم على الرعاية الصحية والبضائع الأساسية، لافتة إلى أن جميع السفراء الأجانب قد غادروا البلاد، ما عدا 9 فقط.