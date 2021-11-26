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الدنيس بـ140 جنيها والبياض بـ60 جنيه.. جولة بحلقة سمك الغردقة.. فيديو

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:59 م
الدنيس بـ140 جنيها والبياض بـ60 جنيه.. جولة بحلقة سمك الغردقة.. فيديو أسماك البحر الأحمر بحلقة سمك الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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"تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا من حلقة أسماك الغردفة بمنطقة السقالة أكبر حلقة أسماك في محافظة البحر الأحمر، حيث يتم بيع وشراء الأسماك منها، وتشهد يوم الجمعة من كل أسبوع رواج فى حركة البيع والشراء.

وقال فؤاد صالح أحد التجار خلال بث "اليوم السابع"، إن هناك انخفاض فى الأسعار، والأسبوع المقبل ستشهد الحلقة أقل أسعار بعد عودة المراكب من الجنوب، مؤكدًا أن سعر سمك المحسنة 70 جنيها، والدنيس بـ140 جنيها.
 
كما أكد أن أسماك البياض الكيلو منها بـ60 جنيها، والبلطي المزارع بـ25 جنيها، والكلمارى بـ60 جنيها، وهناك أنواع مختلفة وطازج من الأسماك داخل الحلقة.
 
وتابع أن كيلو السمك الكشف 60 جنيها والقمرة 80 جنيها وأبو شرارة 90 جنيها، والدراك بـ 100 جنيه، وأن أسعار الشطف اليوم بـ50 جنيها والشعور الشركس بـ60 جنيه للكيلو، مؤكدا علي أن الإقبال علي الحريت والبورى والبياض كثير لانخفاض أسعاره اليوم.


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