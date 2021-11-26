فمن جانبها، أشارت القناة الأولى الألمانية (إيه أر ديه) في برنامج (تاجز شاو) إلى أنه قد تم في حفل مهيب افتتاح طريق الكباش بالاقصر الذي يربط بين معبدي الكرنك والأقصر الشهيرين في طيبة، العاصمة السابقة لمصر القديمة، حيث تم تجديد مسار الموكب السابق، الذي تم بناؤه منذ حوالي 3400 عام، على نطاق واسع.



وأوضحت القناة أن المئات من المنحوتات التاريخية تصطف الآن على الطريق.. مؤكدة أن طريق الكباش بعد تجديده سيؤدي إلى تنشيط السياحة بشكل كبير.



وقد عرض التلفزيون الألماني مقتطفات من الاحتفال.. وذكر المذيع بأنه عقب افتتاح طريق الكباش ستصبح الأقصر أكبر متحف مفتوح في العالم، وفقا لوزارة السياحة المصرية.



وأشارت القناة إلى أن افتتاح طريق الكباش هو ثاني حفل ساحر من نوعه هذا العام. ففي أبريل الماضي نظمت الحكومة المصرية موكبا للاحتفال بنقل بعض المومياوات الشهيرة من المتحف المصري بوسط القاهرة إلى متحف الحضارة الذي تم تشييده حديثا.