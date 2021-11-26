"التعاون الخليجي": دول المجلس خطت خطوات ثابتة نحو الثورة الصناعية الرابعة

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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم الجمعة، أن دول المجلس خطت خطوات ثابتة نحو الثورة الصناعية الرابعة منذ انطلاقها من خلال وضع الرؤى الاستراتيجية وتطوير منظومتها الحكومية والتشريعية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن ذلك جاء خلال كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي في شؤون المحاكم والقانون اليوم، الذي تنظمه الأمانة المساعدة للشؤون القانونية والتشريعية التابعة للأمانة العامة للمجلس والمجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي بإكسبو 2020 دبي، بمشاركة وزراء العدل بدول المجلس، والذي يعد أول مؤتمر دولي للذكاء الاصطناعي في شؤون المحاكم، والأول من نوعه على مستوى المنطقة، لمناقشة تأثير الذكاء الاصطناعي في تحويل الخدمات القانونية إلى جيل الأنظمة الذكية على مستوى القضاة والمحاميين والأفراد.



وأشار الحجرف إلى أن دول العالم تشهد مع انطلاق الثورة الصناعية الرابعة تنافسا فيما بينها في تطوير بنيتها التحتية لمواكبة التغيرات القادمة بمجال التقنية الرقمية خاصة، لمواكبة الاقتصاد الحديث وتعزيز قوى التنافسية والتنمية لدى الدول، مؤكدا أن العدالة هي أحد أهم أركان الاقتصاد الناجح لدى الدول؛ مما يستلزم معه مواكبة المنظومة القضائية للتطورات التي يشهدها العالم بما يسهم في تعزيز وتحقيق العدالة الناجزة.



وأوضح أمين عام "التعاون الخليجي" أن دول المجلس سخرت جميع المقومات اللازمة للانخراط والمنافسة للمضي نحو مستقبلٍ واعد.. مشيدا بما اتخذه مُرفق القضاء بدول المجلس من خطواتٍ لتحقيق العدالة في ظل جائحة "كورونا"، وذلك عبر تطوير منظوماتها القضائية بإيجاد نظام التقاضي عن بعد، ابتداءً من رفع الدعوى وقيدها حتى مرحلة تنفيذ الحكم، وذلك كله دون الإخلال بالحقوق الأساسية والدستورية للأفراد.