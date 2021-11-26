اليوم السابع
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البابا تواضروس يترأس احتفالية "نحن قادرون" بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة.. صور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:38 م
البابا تواضروس يترأس احتفالية "نحن قادرون" بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة.. صور جانب من احتفالية " نحن قادرون" بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة
كتب: محمد الأحمدى - تصوير حسين طلال

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نظم المركز الثقافى الأرثوذكسى برئاسة الأنبا أرميا عضو المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية، احتفالية بعنوان "نحن قادرون"، بحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى. 
 
وأعرب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية - في كلمته خلال الاحتفالية - عن سعادته بالمشاركة في احتفال "نحن قادرون"، لافتا إلى أنه يرى 3 صور مفرحة، أولها التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة عين شمس والمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، والتعاون بين جميع الأطراف من أجل عمل إنساني وكل هذه الأمور لا تنجح إلا بالشركات والتعاون، وأنه يشعر بالفرح باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة المصرية من أجل حياة أفضل للجميع.
 
وأضاف أن الصورة الأخرى الجميلة هي "الرجاء"، وفيه نجد أن المجتمع متمثلا في الجامعات المصرية فتح أبوابه لهؤلاء الأشخاص من الصم وضعاف السمع لكى يتعلموا ويكون لهم شأن كبير في الحياة، مشيرا إلى سعادته الكبيرة بالاحتفالية التى أقيمت أمس /الخميس/ في محافظة الأقصر والتى أبهرت العالم، وأن مدينة الأقصر شاهدة على حضارة وتقدم المصريين منذ عقود بعيدة وهى موجودة قبل أن توجد دول كثيرة.
 
وتابع قائلا، " إن هذه الاحتفالية دعوة لكى نشكر الله على جميع عطاياه، كما نشكر الله على بلادنا وطقسنا والتعاون الموجود بين الجميع "، مقدما جزيل الشكر لمترجمى لغة الإشارة على جهودهم الطيبة وتعاونهم مع أبنائنا من الصم وضعاف السمع. 
 
 
جانب من المشاركين باحتفالية نحن قادرون
جانب من المشاركين باحتفالية نحن قادرون

البابا تواضروس يترأس احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة
البابا تواضروس يترأس احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى

البابا تواضروس يترأس احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة بحضور وزيرة التضامن الاجتماعى
البابا تواضروس يترأس احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (1)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (1)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (2)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (2)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (3)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (3)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (4)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (4)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (5)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (5)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (6)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (6)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (7)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (7)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (8)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (8)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (9)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (9)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (10)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (10)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (11)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (11)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (12)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (12)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (13)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (13)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (14)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (14)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (15)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (15)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (16)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (16)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (17)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (17)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (18)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (18)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (19)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (19)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (20)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (20)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (21)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (21)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (22)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (22)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (23)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (23)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (24)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (24)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (25)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (25)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (26)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (26)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (27)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (27)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (28)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (28)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (29)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (29)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (30)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (30)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (31)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (31)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (32)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (32)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (33)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (33)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (34)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (34)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (35)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (35)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (36)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (36)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (37)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (37)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (38)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (38)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (39)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (39)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (40)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (40)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (41)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (41)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (42)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (42)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (43)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (43)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (44)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (44)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (45)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (45)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (46)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (46)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (47)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (47)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (48)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (48)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (49)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (49)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (50)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (50)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (51)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (51)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (52)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (52)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (53)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (53)

 

احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (54)
احتفالية نحن قادرون بمناسبة اليوم العالمى للإعاقة (54)

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

نيفين القباج

التضامن الاجتماعى

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