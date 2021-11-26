اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:06 م
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الأسر تتوافد على شاطئ رأس البر للاستمتاع بجمال الطبيعة.. فيديو وصور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:21 م
الأسر تتوافد على شاطئ رأس البر للاستمتاع بجمال الطبيعة.. فيديو وصور شاطئ رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا بعنوان "لسة الناس بتروح بلاج رأس البر للاستمتاع بجمال الطبيعة"، حيث شهدت معظم مدن محافظة دمياط أجواء مشمسة وطقس رائع، وشمس ساطعة منذ صباح اليوم، واعتدال درجة الحرارة، هيئت الفرصة للخروج والتنزه اليوم الجمعة، على شاطئ بلاج راس البر، وخرج عدد من الأهالى من أبناء دمياط والمحافظات المجاوره للتنزه وقضاء أيام الإجازة الأسبوعية على الشاطئ، وكانت الفرصة مهيأة لخروج مراكب الصيد من بوغاز عزبة البرج وبحيرة المنزلة.
 

بلاج رأس البر للاستمتاع بجمال الطبيعة
شاطئ رأس البر للاستمتاع بجمال الطبيعة

 

بلاج رأس البر وجمال الطبيعة
شاطئ رأس البر وجمال الطبيعة

 

 

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