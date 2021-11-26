افتتاح 16 مسجدا بتكلفة 24 مليون و 800 ألف جنيه بـ 5 مراكز بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشاد بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار إلى أنه منذ عام 2018 م وحتي الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 300 مسجد بتكلفة تجاوزت 415 مليون جنيه فى طفرة كبيرة، لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك خلال أداء المحافظ لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور يرافقه اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد بالتزامن مع افتتاح 16 مسجد جديد بمراكز دمنهور - بدر - كفر الدوار - حوش عيسي - وادي النطرون وأبو المطامير بتكلفة إجمالية بلغت 24 مليون و 800 ألف جنيه وهى :

- مسجد النور بقرية دسونس بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 100 م بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

- مسجد القرية الرابعة بشمال التحرير ببدر والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 626م بتكلفة إجمالية 3 مليون و 100 ألف جنيه.

- مسجد طه الصعيدي بقرية نديبة بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 179 م بتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه.

- مسجد العزبة الحمراء بقرية الطرح بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 609 م بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

- مسجد أحمد مصطفى طه أبو الفتوح بقرية كوم اشو بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 129 م بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

- مسجد عزبة حمد القديم بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 102 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد عزبة عبد العال نوار بقرية كفر حصام بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 249 م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه.

- مسجد عادل المصري بقرية سيدي غازي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 257 م بتكلفة إجمالية مليون و 800 ألف جنيه.

- مسجد عادات الشرقية بقرية سيدي غازي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 447 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

- مسجد الأبرار بقرية سنهور بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 441 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

- مسجد عبد المجيد سليم بقرية الشعراوي بحوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 634 م بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه.

- مسجد التقوي بقرية الامام مالك بوادي النطرون والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 411 م بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

- مسجد عباد الرحمن حبيش بقرية حفص بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 175 م بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

- مسجد السيد شاهين الخرجي بقرية كوم اشو بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 180 م بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه.

- مسجد الكبير 55 ابيس بقرية كوم اشو بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 283 م بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه.

- مسجد الرحمن بأبو المطامير بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم)على مساحة 387 م بتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " ركائز الأمن المجتمعي" أن نعمة الأمن من أعظم النعم التي امتن الله (عز وجل) به على عباده و هو عمل مجتمعي يشترك فيه كل أبناء الوطن حيث لا يمكن لأي منهم أن يوفر الأمن لنفسه وأسرته بمعزل عن أمن المجتمع.