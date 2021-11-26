اليوم السابع
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اتحاد العمال: افتتاح طريق الكباش يعكس اهتمام الدولة بحضارتها مع المشروعات القومية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:40 ص
اتحاد العمال: افتتاح طريق الكباش يعكس اهتمام الدولة بحضارتها مع المشروعات القومية طريق الكباش
كتبت آية دعبس

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أكد خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، عضو مجلس الشيوخ، أن الاحتفالية الأسطورية المهيبة أمس الخميس، لافتتاح طريق الكباش، يجسد عظمة وعراقة الحضارة المصرية الممتدة على مدى آلاف السنين، مؤكدا أن هذا الافتتاح لا يقل أهمية عن المشروعات العملاقة التى تشهدها مصر فى عهد الرئيس السيسى، ويعكس حرص الدولة المصرية، على استعادة الاهتمام بالحضارة الفرعونية بالتوازى مع المشروعات القومية العملاقة الجارى تنفيذها في كل أنحاء البلاد فى مزج بين إنجازات الماضي والحاضر.
 
وأشاد عادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالافتتاح موضحا أن إعادة هذا الطريق بعد طمسه لسنوات، وعودته لصورته الأولى، يعد أهم مشروع أثرى تم في القرن الحادى والعشرين، ويعتبر ممر جديد للتنمية في مصر.
 
وقال إن طريق الكباش يأتى فى إطار عملية تطوير وتحديث كبرى وشاملة  شهدتها محافظة الأقصر مؤخرا، منها العديد من المشروعات التي جعلتها من أهم المقاصد السياحية، الآمنة النابضة بالحياة كطريق المواكب الكبرى المعروف إعلاميا بـ"طريق الكباش"، ومشاريع: الهوية البصرية، وتطوير الكورنيش ومرسى الأقصر، وإعادة تهيئة مرسى الفنادق العائمة بالأقصر، مؤكداً على أن هذه الافتتاحات والاحتفالات التاريخية ليست فقط ترويج للسياحة، وإعادة الأثار المصرية إلى أبهى صورها، بل هى أيضا توفير لفرص العمل، وخدمة مشروع التنمية الشاملة الذي يقوده الرئيس عبدالفتاح السيسي .
 
 
 

طريق الكباش

اتحاد العمال

الأقصر

افتتاح طريق الكباش

خالد عيش

عادل عبد الفضيل

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