إعدام كميات من الأغذية الفاسدة خلال حملة على 372 منشأة غذائية فى المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة ب المنيا أن الإدارة العامة للطب الوقائى "إدارة مراقبة الأغذية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية وذلك فى الفترة من 1 نوفمبر حتى 15 نوفمبر الجارى، حيث قامت فرق مراقبة الأغذية بالمرور على 372 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأوضح أن جهود الحملات أسفرت عن تحرير 127 محضرًا للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأة.

وأضاف الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائى أنه تم إعدام 562 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 336 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك كما تم استصدار 635 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.

وأكد الدكتور محمد نادى وكيل الوزارة استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك في إطار تعليمات وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.