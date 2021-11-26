اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:41 م
أكرم القصاص
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إصابات بالرصاص المطاطي وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بنابلس

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:07 م
إصابات بالرصاص المطاطي وعشرات الفلسطينيين بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بنابلس مواجه الاحتلال
أ ش أ

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أصيب صحفي بالرصاص المطاطي، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة "بيتا" جنوب محافظة نابلس اليوم الجمعة.


وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان اليوم - أن مراسل تلفزيون فلسطين بكر عبد الحق أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الكتف، إضافة إلى ثلاثة صحفيين آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.. موضحا أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت صوب الفلسطينيين بشكل كثيف؛ ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين بالغاز المسيل للدموع.


وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين.


وتشهد بلدة "بيتا" مواجهات عنيفة بين أهلها وقوات الاحتلال منذ عدة أشهر للمطالبة بإزالة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانية عن قمة جبل صبيح المقابل للبلدة.


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