إزالة 20 إعلان مخالف بشوارع مدينة الزقازيق بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكدت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، شن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة ، ذلك تحت إشراف نبيل فاروق رئيس المدينة .

وأسفرت الحملة برئاسة مجدي العزيزي نائب رئيس المدنية، عن رفع الاعلانات المخالفة بنطاق المركز ، عن إزالة عدد 20 أعلان مخالف بمناطق متفرقة .

كان شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، علي روساء المدن و المراكز ، بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والمراجعة المستمرة لأعمدة الإنارة وصيانتها أولاً بأول وعدم السماح بإنتشار الباعة الجائلين بالشارع أو تعدي أصحاب المحال التجارية على حرم الرصيف والمخصص لعبور المشاه وحصر الإعلانات المرخصة وغير المرخصة ورفع المخالف منها واتخاذ ما يلزم حيال صاحبها حفاظاً على المال العام والوجه الجمالي والحضاري للمدن والقرى .