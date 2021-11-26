اليوم السابع
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أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو بانجو وبندقية وفرد خرطوش ببنها

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:34 ص
أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو بانجو وبندقية وفرد خرطوش ببنها مديرية أمن القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، بدائرة ركز شرطة كفر شكر، سبق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات وسلاح ومشاجرة"، لممارسته نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وذلك حال تواجده بقرية جمجمرة دائرة مركز شرطة بنها، وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وأسلحة نارية.

وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائر لفحصها، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ضبط عاطل سبق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات وسلاح ومشاجرة"، لممارسته نشاطا إجراميا فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

بالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بنها، من ضبط "أحمد ع ع"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة كفر شكر، حال تواجده بقرية جمجرة دائرة مركز شرطة بنها، سبق اتهامه فى 7 قضايا "مخدرات وسلاح ومشاجرة"، وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش، وسلاح نارى فرد خرطوش، و8 طلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر البانجو تزن 1 كيلو جرام، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، وتحرر محضر بالواقعة.


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البانجو

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