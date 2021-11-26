اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:22 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. حفاوة كبيرة باحتفالية طريق الكباش بالأقصر

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. حفاوة كبيرة باحتفالية طريق الكباش بالأقصر احتفالية طريق الكباش

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى

بدء احتفالية إحياء طريق الكباش الفرعونى فى الأقصر بحضور الرئيس السيسى

هيئة الاستعلامات: 200 مراسل أجنبى ينقلون احتفال طريق الكباش إلى العالم

الفتوى والتشريع تعفى خدمات عبور السفن بقناة السويس من ضريبة القيمة المضافة

دفعة جديدة من عربات المترو المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث خلال أيام

 


الرئيس السيسي

طريق الكباش

ولي عهد أبو ظبي

حياه كريمه

وزير الاثار

أسوان

الأقصر

هيئه الاستعلامات

الصحة

دار الافتاء

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