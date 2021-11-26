أخبار × 24 ساعة.. حفاوة كبيرة باحتفالية طريق الكباش بالأقصر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى

بدء احتفالية إحياء طريق الكباش الفرعونى فى الأقصر بحضور الرئيس السيسى

هيئة الاستعلامات: 200 مراسل أجنبى ينقلون احتفال طريق الكباش إلى العالم

الفتوى والتشريع تعفى خدمات عبور السفن بقناة السويس من ضريبة القيمة المضافة

دفعة جديدة من عربات المترو المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث خلال أيام