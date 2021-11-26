أخبار × 24 ساعة.. حفاوة كبيرة باحتفالية طريق الكباش بالأقصر

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى
بدء احتفالية إحياء طريق الكباش الفرعونى فى الأقصر بحضور الرئيس السيسى
حياة كريمة: الانتهاء من تطوير محافظة أسوان بالكامل فى 30 يونيو 2023
هيئة الاستعلامات: 200 مراسل أجنبى ينقلون احتفال طريق الكباش إلى العالم
"حياة كريمة" تواصل تقديم خدماتها بقرية غرب أسوان تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي
الفتوى والتشريع تعفى خدمات عبور السفن بقناة السويس من ضريبة القيمة المضافة
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك التأمينى 1200 جنيه يزيد بنسبة 15% سنوياً
دفعة جديدة من عربات المترو المكيفة الكورية الواردة للخط الثالث خلال أيام
إزاى تستفيد من تخفيضات Black Friday بدون ما حد يضحك عليك؟
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