999 مرشح بالكشوف النهائية لانتخابات إتحاد طلاب جامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

أعلنت اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة سوهاج، الكشوف النهائية لأعداد المرشحين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2021 -2022، والبالغ عددهم 999 مرشح، بواقع 659 طالبا و 340 طالبة، وذلك بعد قبول الطعون والتنازلات واستبعاد غير المستوفين للشروط.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، على اتخاذ كافة الضمانات التي تكفل إجراء الانتخابات في مناخ من الحرية والشفافية على نحو يشجع الطلاب على الانخراط فى التصويت للانتخابات، حيث أنها تمثل وسيلة شرعية ليعبروا عن أنفسهم، باعتبارها أولى تجاربهم في تطبيق الديمقراطية وخوض الحياة السياسية، كما أنها تسهم في تكوين شخصية الطالب.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تقدم للترشح لعضوية لجنة الأسر 139 طالب وطالبة، كما ترشح للجنة الرياضية ١٤٣ طالب وطالبة، أما باللجنة الثقافية والإعلامية ترشح 144 طالب وطالبة، كما بلغ عدد المترشحين باللجنة الفنية 145 طالب وطالبة، مضيفاً أن بلجنة الجوالة والخدمة العامة تقدم 123 مرشحاََ، وتقدم بلجنة النشاط الاجتماعي والرحلات 153 طالب وطالبة، وأخيراً 143 مرشحاََ في لجنة النشاط العلمي والتكنولوجي.



بيان باسماء المرشحين