اليوم السابع
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370 ألف شخص يفرون سنويا من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:29 م
370 ألف شخص يفرون سنويا من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.. اعرف التفاصيل مهاجرين -أرشيفية
كتبت : هند المغربي

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قال برنامج الأغذية العالمى، إن الفقر والكفاح من أجل وضع الطعام على المائدة والصدمات المناخية وخطر العنف دفع ما يقدر بنحو 378 ألف شخص في أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة كل عام في السنوات الخمس الماضية.

وقال ديفيد بيزلي الرئيس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي: "نشهد هجرة جماعية  حيث يجبر الجوع واليأس الكثيرين على الهجرة بحثا عن حياة أفضل."

وأضاف بيزلي: "يتم فصل العائلات وتدمير المجتمعات بسبب الفقر وتغير المناخ والآن ترك فيروس كوفيد -19 الكثير من الناس يشعرون أنه ليس لديهم خيار سوى التوجه شمالًا".

وأكد التقرير أن انعدام الأمن الغذائي هو أحد الدوافع المترابطة للهجرة من أمريكا الوسطى ، مشيرًا إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي هم أكثر عرضة بثلاث مرات لوضع خطط ملموسة للهجرة من أولئك الذين هم أفضل حالًا ، وشهد انعدام الأمن الغذائي ارتفاعًا هائلاً في أمريكا الوسطى مع استمرار التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 والفقر في زيادة صعوبة حصول الأسر على الطعام المغذي.

ويقدر برنامج الأغذية العالمي أنه اعتبارًا من أكتوبر 2021 ، زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ثلاثة أضعاف إلى 6.4 مليون ، من 2.2 مليون شخص في عام 2019.


الامم المتحدة

الاغذية العالمى‏

الولايات المتحدة

امريكا الوسطي

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