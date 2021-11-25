وزيرة الثقافة خلال افتتاحها لبيت ثقافة تمى الأمديد: "الدقهلية أنجبت مبدعين فى عالم الفن"

الدقهلية - مرام محمد

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، خلال زيارتها لمحافظة الدقهلية لافتتاح بيت ثقافة تمى الأمديد: "فخرى واعتزازى بوجودى اليوم على أرض الدقهلية تلك المحافظة التى أنجبت لنا مواهب فنية ومبدعين تركوا أثرا كبيرا فى عالم الفن والإبداع وفى نفوس المصريين والعرب جميعا.

واستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وزيرة الثقافة بديوان عام المحافظة وتناقشا خلال اللقاء فى عدد من الموضوعات حول تطوير قصور الثقافة داخل المحافظة وإنشاء عدد من القصور الجديدة داخل المراكز والمدن لاكتشاف العديد من المواهب الفنية والمبدعين، وتفقدا قاعة المؤتمرات ومتحف أعلام الدقهلية، وذلك بحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالدقهلية وقيادات وزارة الثقافة.

وقام محافظ الدقهلية، ووزيرة الثقافة، بافتتاح وتفقد قصر ثقافة تمى الأمديد على مساحة 1050 متر مربع تقريبا بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه، ويضم (مسرح ومكتبة ونادى تكنولوجى ومكتبة للطفل وغرف للأنشطة المتعددة).

وأبدت الدكتورة إيناس عبدالدايم، إعجابها الكامل بمتحف أعلام الدقهلية، الذى يضم أعلام فى كافة المجالات، مؤكدة على دعمها الكامل لكل ما يحتاج إليه هذا المتحف والذى سيصبح مزارا لكافة رواد المحافظة.

وأعلنت وزيرة الثقافة، إقامة أسبوع للثقافة والفنون بالمنصورة تزامنا مع احتفال الدقهلية بعيدها القومي، بالإضافة إلى إقامة مهرجان المنصورة الثقافى الأول بمشاركة كافة القطاعات الفنية.

وقالت "عبد الدايم"، إن وزارة الثقافة تواصل تفعيل خطط الإنشاء والتطوير للبنية الثقافية على مستوى الجمهورية مما ينعكس إيجابا على استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية ووصول المنتج الإبداعى لكافة ربوع الوطن.

وأشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، إلى أن عمليات الإنشاء والتطوير للمنشآت الثقافية بمحافظة الدقهلية تمثل قيمة مضافة للبنية الثقافية التى تملكها الدولة باعتبارها أحد أدواتها التنويرية الهادفة لبناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعى والمعرفة، مؤكدة أهمية هذه المنشآت لإسهاماتها البارزة فى نشر الفكر والفن والمعرفة الجادة والهادفة.

وقال الدكتور أيمن مختار، إن الدقهلية أنجبت لمصر الأعلام فى شتى المجالات الثقافيه والفنية الذين أسهموا بشكل كبير فى تغيير ملامح الثقافة والفن فى مصر والعالم العربي.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن الدولة المصرية تعيش حالة متميزة من الحراك الثقافى بكافة أرجائها فى ظل الايمان بأهمية دور قوى مصر الناعمة فى تشكيل الوعى لدى المواطنين ضد المخاطر التى تواجهها على الصعيدين الإقليمى والدولي.

وثمن "مختار"، جهود وزارة الثقافة فى إحداث نقلة نوعية فى مجال الثقافة والفنون وفى قدرتها على تفعيل استراتيجية ثقافية تستهدف بناء الإنسان المصرى القادر على مجابهة التحديات الراهنة.

وعلى هامش الزيارة تفقد "مختار"، و"عبدالدايم"، أعمال التطوير والترميم الجارية لمبنى أوبرا المنصورة واستمعا الى شرح مفصل حول مراحل التطوير وشددت على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال طبقا للجدول الزمنى المحدد تمهيدا لافتتاحها والتى أخرجت لنا العديد من المواهب الفنيه الذين قدموا للثقافة والفن الكثير والكثير.



افتتاح بيت ثقافة تمي الأمديد



متحف أعلام الدقهلية



وزيرة الثقافة تتفقد قاعة المؤتمرات ومتحف أعلام الدقهلية



وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يفتتحان بيت ثقافة تمي الأمديد