واشنطن تحذر آبى أحمد من الخطاب العدائى وتؤكد: لا حل عسكرى للصراع بإثيوبيا

كتب وكالات

حذرت الولايات المتحدة، من أنه "لا يوجد حل عسكري" للحرب الأهلية فى إثيوبيا، وأكدت دعمها للدبلوماسية باعتبارها الخيار الوحيد، بحسب "روسيا اليوم".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن أطلعت على التقارير، التى تفيد بأن رئيس الوزراء آبى أحمد، يقف على الجبهة، وعلى التقارير التى تتحدث عن نقل عن رياضيين وبرلمانيين وقادة أحزاب ومناطق أثيوبيين رفيعى المستوى قولهم إنهم سينضمون بدورهم إلى رئيس الوزراء فى الخطوط الأمامية للجبهة.

وأضاف: "إننا نحث جميع الأطراف على الامتناع عن الخطاب التحريضى والعدائي، وضبط النفس، واحترام حقوق الإنسان، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين".

وفى وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبى أحمد، التوجه إلى ساحة المعركة ليقود القتال ضد مقاتلى جبهة تحرير تيغراي، الذين باتوا يشكلون خطرا العاصمة أديس أبابا.

وأسفرت المعارك فى إثيوبيا التى تعد ثانى أكبر بلد إفريقى من حيث عدد السكان عن آلاف القتلى فيما بات الآلاف يواجهون خطر المجاعة، وفق تقارير أممية.