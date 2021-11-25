مستشفيات هولندية توقف العلاج الكيميائى وزرع الأعضاء لتوفير أسرة لمصابى كورونا

كتبت: هناء أبو العز

أوقفت بعض المستشفيات الهولندية العلاج الكيميائي وعمليات زرع الأعضاء لتوفير أسرة بوحدات العناية المركزة لمواكبة الأعداد المتزايدة من مصابي فيروس "كورونا".

ووصل عدد مصابي (كوفيد-19) في المستشفيات إلى مستويات لم تشهدها هولندا منذ أوائل مايو الماضي، وحذر خبراء من أن المستشفيات ستصل إلى كامل طاقتها الاستيعابية خلال أسبوع إذا لم يتم احتواء الفيروس، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

ووفقا للصحيفة، ذكرت الجمعية الهولندية للعناية المركزة أنها طلبت من وزير الصحة هوجو دي جونج تصعيد خطة (كوفيد-19) إلى مرحلة يتم بموجبها إلغاء الرعاية المنتظمة التي تتطلب إقامة ليلية، وتم نقل العديد من مرضى (كورونا) إلى المستشفيات الألمانية هذا الأسبوع.

وقال متحدث باسم الجمعية: "هناك مستشفيات في عدة مناطق تقلل من مستوى الرعاية.. نحن نتحدث عن الرعاية التي تتطلب سريرا، هذا يعني أنه يتم إلغاء الكثير من المواعيد".

واستجابةً لمعدلات الإصابة القياسية في هولندا، عقد الفريق المعني بإدارة تفشي الفيروس اجتماعا طارئا الليلة الماضية ومن المتوقع الإعلان عن إجراءات الإغلاق الجديدة غدا الجمعة.