مستشفى ملوى بالمنيا تستقبل أولى حالات عمليات القلب المفتوح بعد تشغيلها

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير مستشفى ملوى بمحافظة المنيا، إنه جرى تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوى التخصصي المنضمة حديثا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتكون أول وحدة بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة المنيا وشمال الصعيد.

وأكد مدير مستشفى ملوى بمحافظة المنيا، فى بيان له، أن وحدة جراحة القلب المفتوح استقبلت اليوم الخميس أول حالتين؛ الأولى لسيدة تبلغ من العمر 69 عاماً تعانى من ضيق بأبى وارتجاع لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغير صمامين، والثانية لعجوز ستيني يعانى من ضيق وارتجاع بأبى لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغير صمام.



جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.



ووجه مدير المستشفى الشكر لكل فريق العمل لدعمهم المستمر ودورهم فى إنشاء وتشغيل الوحدة.