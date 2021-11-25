اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مستشفى ملوى بالمنيا تستقبل أولى حالات عمليات القلب المفتوح بعد تشغيلها

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:24 م
مستشفى ملوى بالمنيا تستقبل أولى حالات عمليات القلب المفتوح بعد تشغيلها عملية جراحية - صورة أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمد عبدالحكيم، مدير مستشفى ملوى بمحافظة المنيا، إنه جرى تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوى التخصصي المنضمة حديثا لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتكون أول وحدة بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة المنيا وشمال الصعيد.

وأكد مدير مستشفى ملوى بمحافظة المنيا، فى بيان له، أن وحدة جراحة القلب المفتوح استقبلت اليوم الخميس أول حالتين؛ الأولى لسيدة تبلغ من العمر 69 عاماً تعانى من ضيق بأبى وارتجاع لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغير صمامين، والثانية لعجوز ستيني يعانى من ضيق وارتجاع بأبى لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغير صمام.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة مها ابراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ووجه مدير المستشفى الشكر لكل فريق العمل لدعمهم المستمر ودورهم فى إنشاء وتشغيل الوحدة.


مديرية الصحة

وزارة الصحة

مستشفى ملوى

القلب المفتوح

اخبار المنيا

محافظة المنيا

اخبار

عمليات جراحية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة