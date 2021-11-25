محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المشروع القومى للموهبة لفوزهم بأول الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى لفوزهم بكأس المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الترتيب العام من الاتحاد المصري للتايكوندو، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، مدربى أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبى عقب عودتهم من بطولة الجمهورية تحت 14 سنة، حاملين كأس المركز الاول على مستوى الجمهورية فى الترتيب العام من الاتحاد المصري للتايكوندو، وحقق أبطال مراكز الواعدين المركزين الأول والثالث، كما حقق أبطال المشروع القومي للموهبة بالمحافظة المركز الأول في الترتيب العام من أصل 176 هيئة رياضية ونادي ومركز شباب، بمشاركة 1500 لاعب ولاعبة مشاركين في بطولة الجمهورية تحت 14 سنة والمقامة بنادي طلائع الجيش.

وقدم محروس، التهنئة للمشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ ومدربي المشروع "إيهاب النحاس، مدرب تايكوندو كفرالشيخ، ومحمود الشهاوي، مدرب تايكوندو مطوبس، وميمي الأمشيطي مساعد مدرب تايكوندو مطوبس، ونميسه بكور، مساعد مدرب تايكوندو مطوبس، معرباً عن أمله في أن يستمر نجاح وتألق ابطال المشروع القومي.



يذكر أن اللاعب محمد حاتم محمود فاز بالمركز أول جمهورية وزن 65 كيلو، لاعب مركز واعدين كفر الشيخ، وأحمد باسم مركز اول جمهوريه وزن 57 كيلو، لاعب مركز واعدين مطوبس ، كما تمكن محمد شوقي بالفوز بالمركز الثالث جمهوري وزن 53 كيلو، لاعب مركز واعدين مطوبس، وتمكنت نجمة تايكوندو واعدين كفر الشيخ، جني صلاح عبدالبديع، من تحقيق مركز ثالث جمهوريه وزن 59 كيلو ببطولة الجمهورية تحت 14 سنة والتى اقيمت بنادى طلائع الجيش تحت رعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ و توجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للرياضة، والدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة.



استقبال وكيل شباب كفر الشيخ للفريق الاولمبي للمحافظة



فريق واعدين الفائز ببطولة الجمهورية