لبنان: ارتفاع مفاجئ فى سعر صرف الدولار أمام الليرة بالسوق وعلى المنصة الرسمية

بيروت /أ ش أ/

سجل سعر صرف الدولار الأمريكى، أمام الليرة اللبنانية ارتفاعًا مفاجئًا وغير مسبوق بالسوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الرسمية التابعة لمصرف لبنان المركزي، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد حاجز الـ 25 ألف ليرة بالسوق بزيادة قدرها ألف ليرة فى ليلة واحدة، بينما وصل متوسط سعر الصرف على المنصة الرسمية إلى 20 ألف ليرة للدولار الواحد فى سابقة لم يشهدها سوق الصرف من قبل.

يأتى ذلك فى ظل استمرار الأزمة السياسية التى تعطل انعقاد جلسات مجلس الوزراء للأسبوع السادس على التوالى بسبب الخلافات حول مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى فى ظل إصرار تيارات سياسية على إقصاء قاضى التحقيق بالقضية طارق بيطار كشرط للعودة لاجتماعات مجلس الوزراء.

ويؤدى ارتفاع سعر الصرف إلى ارتفاع جميع أنواع السلع والخدمات بما يفاقم من أزمات اللبنانيين الاجتماعية والمعيشية وخصوصًا بعدما بلغت نسبة الفقرة لقرابة 74% من تعداد السكان.