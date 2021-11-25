عادات تضر بصحة البشرة وتصيبك بالشيخوخة المبكرة.. منها التدخين وقلة النوم

كتبت إيناس البنا

الرغبة في الحصول على بشرة جميلة وشابة هي رغبة موجودة لدى جميع النساء، من اللجوء إلى وسائل العناية بالبشرة باهظة الثمن إلى اختيار العلاجات المنزلية، ومع ذلك، لا يمكن أن يضمن ذلك نتائج إيجابية، وعلى الرغم من أن الجلد هو الغطاء الخارجي لجسم الإنسان، إلا أنه من أكثر الأعضاء حساسية، فقد يؤدي عدم الاعتناء بها بشكل صحيح إلى تلفه.

تمامًا مثل أي جزء آخر من الجسم، تؤثر الشيخوخة أيضًا على الجلد وملمسه وصحته، في حين أن اتخاذ التدابير الاحترازية في المراحل الأولية يمكن أن يقلل من التأثير قصير المدى وطويل الأمد للشيخوخة الحتمية، فإن بعض العادات يمكن أيضًا أن تحفز تلك العملية التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة وأشكال أخرى من تلف الجلد وعلامات الشيخوخة المبكرة، ووفقا لتقرير موقع " indianexpress" هناك بعض العادات التي تضر ببشرتك.

العادات الضارة بالبشرة



عدم تغيير أغطية السرير والوسائد:



نعلم أن تغيير أغطية الوسائد قد يغيب عن البال بسبب الجدول المزحوم، لكن هل تعلمى أن جزيئات الغبار والجلد الميت والجسيمات الأخرى تميل غالبًا إلى الالتصاق بالأقمشة بمرور الوقت، يمكن أن يسبب النوم على الأغطية القديمة إلى ظهور حب الشباب والطفح الجلدي والتهيج وما إلى ذلك مما قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة وتلف الجلد.

التدخين:



إذا لم تكن هناك أسباب كافية للإقلاع عن التدخين بالفعل، دعنا نضيف تلف الجلد إلى القائمة، لا يؤدي التدخين إلى الشيخوخة المبكرة فحسب، بل يمكن أن يتسبب أيضًا في جفاف الجلد وفرط التصبغ وغمقان لون الشفاه والبهتان.

عدم الترطيب والراحة:

تعتبر البشرة اللينة مؤشرًا بارزًا على صحة الجلد، لتحقيق نفس الشيء، من الضروري الحفاظ عليها رطبة، تميل البشرة الجافة إلى فقدان نسيجها مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، لذلك، من المهم أن تبقى رطبًا جيدًا طوال اليوم، علاوة على ذلك، يمكن أن يؤثر عدم النوم بالقدر الكافي على الجلد مما يؤدي إلى بهتانه خاصة فى منطقة حول العين، ولتجنب ذلك، يجب الحصول على قدر كافى من ساعات النوم المتواصل.

لمس الجلد دون داعٍ:

إذا كنت من محبي لمس البثور، فقد حان الوقت للتوقف من أجل بشرتك، بصرف النظر عن تعريض بشرتك لخطر استمرار الندبات والعلامات والإصابات، فإن استخدام العلاجات المنزلية والأدوات الحادة والأظافر والأصابع وغيرها من الطرق ذاتية التنظيم لاستخراج الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء والبثور يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة مبكرة للجلد.