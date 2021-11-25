اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:19 م
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ضبط صاحب مصنع حلوى فى المنصورة يستخدم مواد خام مجهولة المصدر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:00 م
ضبط صاحب مصنع حلوى فى المنصورة يستخدم مواد خام مجهولة المصدر المصنع
الدقهلية شريف الديب

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وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، للتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالدقهلية بمراقبة المنشآت الصناعية، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تشكلت الحملة برئاسة سامى إبراهيم، وعضوية أحمد مجدى المفتش بالمديرية، وأحمد عبدالعزيز، وأحمد الدسوقى بجهاز حماية المستهلك بالدقهلية.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحرير محضر ضد صاحب مصنع حلوي نوجا بمدينة المنصورة، وتم التحفظ علي 3 أطنان سكر وطن عسل جلكوز، و6 شكائر كرسبي رايس زنة الشيكارة الواحدة 12 كيلو جراما وعدد 7200 قطعة حلوي نوجا وذلك لتصنيعه حلوي من خامات مجهولة المصدر والمنشأ لحين صدور قرار النيابة العامة.

تم تحرير عدد 3 محاضر لمحلات ملابس وأحذية بذات المدينة لإدارتهم منشأة بدون ترخيص وعدم إصدار فواتير قانونية للمستهلكين والعامة عن أسعار مضللة للمواطنين غير الحقيقة مما يعد مخالفا لقانون حماية المستهلك. وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.

وأكد وكيل الوزارة أنه سوف تواصل مديرية تموين الدقهلية حملاتها ضد المخالفين.

 

 


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