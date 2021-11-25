ضبط سيدة تستقطب الأجانب لإلحاقهم بالعمل بالمنازل

كتب كريم صبحى

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات ، ونجلها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامهما بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" بغرض إستقطاب حاملى الجنسيات الأجنبية القادمين للبلاد بطرق غير شرعية ، وإلحاقهم للعمل بالمنازل مقابل مبلغ مالى ، كما ضُبط برفقتهما (4 سيدات يحملن جنسيات أجنبية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.