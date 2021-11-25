اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط سيدة تستقطب الأجانب لإلحاقهم بالعمل بالمنازل

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:18 م
ضبط سيدة تستقطب الأجانب لإلحاقهم بالعمل بالمنازل كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى السيدات ، ونجلها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) لقيامهما بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" بغرض إستقطاب حاملى الجنسيات الأجنبية القادمين للبلاد بطرق غير شرعية ، وإلحاقهم للعمل بالمنازل مقابل مبلغ مالى ، كما ضُبط برفقتهما (4 سيدات يحملن جنسيات أجنبية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجنسيات الأجنبية

العمل فى المنازل

اخبار الحوادث

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة