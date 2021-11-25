ضبط خريج زراعة يمارس مهنة الطب ويدير مركزا للعلاج الطبيعى بسوهاج.. صور

سوهاج محمود مقبول

تمكن فريق تفتيش العلاج بمديرية الصحة والسكان بسوهاج، من ضبط خريج كلية زراعة ينتحل صفة طبيب وأخصائي طب أسرة، ويدعي أنه حاصل علي دكتوراه في التغذية العلاجية والمناعة وأخصائي إصابات وتأهيل ومدرب لياقة بدنية ويقوم بإيهام مرضاه من السيدات وكبار السن بالعلاج بالأبر الصينية ودودة العلق، وكذلك تقويم العمود الفقري باستخدام تقنيات العلاج اليدوي "الكايروبراكتك" والعلاج بالحجامة والتدليك، وتم مداهمة المركز الوهمي وضبطه.

جاءت الحملة بتوجيهات من الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور عمرو العرشي وكيل المديرية وإشراف الدكتورة إيزيس وهيب ناشد مدير عام الصيدلة والدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر.

وضم فريق التفتيش الدكتور محمد سيد فقير والدكتور الهيثم الملثم والدكتور محمد بدر والدكتور أحمد عزت و محمد عبد الغني مفتشي العلاج الحر والدكتور خالد سعد مفتش الصيدلة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.

من جانبه، أشار الدكتور محمد محسن، إلى أنه أثناء المداهمة تم ضبط الطبيب المزيف يقوم بالكشف علي إحدي السيدات، وتم ضبط روشتة تحمل اسم المركز والطبيب المزيف، وتبين أنه يقوم بخداع مرضاه والتجارة بالدين والتداوي بالحجامة وسم النحل، ويقوم بعمل تركيبات للضعف الجنسي وتساقط الشعر والنحافة والسمنة وإزالة التجاعيد ونفخ الشفاه، وتم ضبط أجهزة متعددة خاصة بالعلاج الطبيعي، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة للتحقيق.

ضبط خريج زراعة يمارس مهنة الطب

ضبط خريج زراعة يمارس مهنة الطب



ضبط خريج زراعة يمارس مهنة الطب



ضبط خريج زراعة يمارس مهنة الطب



ضبط خريج زراعة يمارس مهنة الطب



ضبط خريج زراعة يمارس مهنة الطب