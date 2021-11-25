صاحب المنزل فى واقعة اقتحام السيارة النقل بديرب نجم: أصبحنا فى الشارع.. لايف

الشرقية- حمدى عبد العظيم

قال على رضوان، صاحب المنزل الذى شهد تلفيات إثر تهشم الأجزاء الأمامية، فى حادث اقتحام سيارة نقل للمنزل، بمركز شرطة ديرب نجم بمحافظة الشرقية صباح اليوم، إنه يقيم بالمنزل مشاركة مع أشقائه وصباحا استيقظ على صوت تصادم سيارة نقل بالمنزل، وقام مجلس المدينة بعمل إخلاء للمنزل، والتشديد عليهم بعدم دخول المنزل قبل 3 أيام لحين الانتهاء من المعاينة.

وأردف: أنه مريض ولم يتناول الأدوية المقرره له منذ الصباح، موضحا أن المنزل تصدع منه أجزاء كثيرة من الأمام، على سائق السيارة النقل والتباع فى واقعة اقتحامه لمخبز منطقة السويقة بندر ديرب نجم صباح اليوم.

أسفر الحادث عن مصرع " كريم" 18 عاما عامل بالمخبز، وبتر الساقين للمصابة" ريهام ن" حيث تم إجراء جراحة لها بمستشفى ديرب نجم المركزى، وتم إحالة السائق والتباع للنيابة العامة، برئاسة وليد محمود، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم، يفيد بلاغا باصطدام سيارة نقل بمخبز بمدينة ديرب بمنطقة السويقة، على الفور أنتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم رفع السيارة المتسببة فى الحادث والتحفظ عليها.

وتبين من آراء شهود العيان أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالطريق العام ناحية منطقة السويقة، اقتحمت مخبز آلى بالطريق، وتم استخراج جثة" كريم أشرف" 19 عاما عامل، وإصابة "ريهام نبيل"، ربة منزل بكسر بالساقين، وتم نقل الجثة إلى مشرحة ديرب نجم، تحت تصرف النيابة والمصابة إلى مستشفى ديرب، وبالعرض على النيابة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن،فيما تم تشكيل لجنة من مجلس مدينة ديرب نجم، لتحديد التلفيات بالمنزل.