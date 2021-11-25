اليوم السابع
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شعبة الأسماك: استقرار الأسعار فى الأسواق والمكرونة السويسى من 30 إلى 60 جنيها

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:00 ص
شعبة الأسماك: استقرار الأسعار فى الأسواق والمكرونة السويسى من 30 إلى 60 جنيها اسعار الاسماك - صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلن أحمد جعفر رئيس شعبة الأسماك، أن أسعار الأسماك فى مصر اليوم تسجل استقرارا ملحوظا، حيث سجل البلطى 22 إلى 27 جنيها للكيلو، البلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها للكيلو، السمك الفيلية من 30 إلى 110 جنيهات حسب الطلب، قشر بياض من 80 إلى 110 جنيهات، مسجلا  قراميط من 10 إلى 20 جنيها ثعابين من 50 إلى 230 جنيها، البورى من 40 إلى 50 جنيها.

 

وأضاف فى تصريحات خاصة اليوم، أن أسعار المكرونة السويسى من 30 إلى 60 جنيها، برانيس اسكندرانى من 25 إلى 40 جنيها للكيلو، مكرونة مجمد من 20 إلى 40 جنيها، سبيط من 110 إلى 170 جنيها للكيلو، قرش من 30 إلى 40 جنيها للكيلو، الكابوريا من 30 إلى 120 جنيها للكيلو، بربون من 30 إلى 50 جنيها للكيلو.

 

وأشار إلى أن سعرالجمبرى الجامبو تسجل استقرار ملحوظ بين 400 إلى 450 جنيها، جمبرى 1 من 300 إلى 350 جنيها للكيلو، جمبرى مقاس 2 من 200 إلى 250 جنيها للكيلو، جمبرى مجمد من 85 إلى 165جنيها.

 

أسعار الأسماك المنشورة فى سياق هذا التقرير تعبر عن أسعار الجملة وليس البيع النهائى للمستهلك، حيث يضاف عليها تكلفة الشحن والنقل وأيضاً مكاسب التجار والمحلات.


أسعار الأسماك

سعر الأسماك

سعر السمك

أسعار لاسماك اليوم

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