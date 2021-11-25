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راحت الكوافير مرجعتش.. عمدة ميت العز بالشرقية يكشف تفاصيل إعادة الأمن للعروسة..فيديو

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:44 ص
راحت الكوافير مرجعتش.. عمدة ميت العز بالشرقية يكشف تفاصيل إعادة الأمن للعروسة..فيديو
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، حول اختفاء عروسة قبل زفافها، بقرية ميت العز، مركز فاقوس، محافظة الشرقية.
 
وقال سيد أحمد منصور رضوان، عمدة قرية ميت العز، مركز فاقوس، محافظة الشرقية، إن العروسة ذهبت صباح الثلاثاء، إلى الكوافير لتجهز نفسها ليوم الحنة، والزفاف، إلا أنها لم تعد إلى منزلها .
 
وأضاف، أنه فى أخر اليوم، بدأ القلق يدب فى قلوب ذويها، وخرجوا إلى الكوافير، بمدينة فاقوس، ليتفاحأوا أنها لم تذهب إليه، فكانت الصدمة الكبرى لهم، وبدءوا البحث عنها فى كل مكان  دون أى جدوى.
 
وأوضح، أنه والدها توجه إلى مركز شرطة فاقوس، وحرر محضر حمل رقم 10107 لسنة 2021، وبدأ الأمن فى البحث عنها، وبفضل الله توصل لها ،وهى الآن فى حوزة الأمن، وجارى إنهاء الإجراءات القانونية، ويتم تسليمها لوالدها، وقدم الشكر لرجال الأمن الذين لم يتوانوا لحظة وخلال 12 ساعة كان قد وصل للعروسة، وطمأن والدها وأسرتها
 

عروسة تختفى ليلة زفافها

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