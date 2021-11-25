رئيس الوزراء الصومالى يدين التفجير الإرهابى فى مقديشو

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أدان رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، اليوم الخميس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة بالعاصمة مقديشو، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 17 آخرين.



ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، فقد عبر رئيس الوزراء عن عظيم التعازي والمواساة لأسر الضحايا، سائلا المولى- عز وجل- أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر.



يشار إلى أن قيادة الشرطة الصومالية قالت، في وقت سابق، إن سيارة مفخخة كانت تستهدف مركبة دورية تابعة للأمم المتحدة، انفجرت بالقرب من مدرسة المعاصر بمديرية حي هدون، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، فضلا عن وقوع أضرار مادية جسيمة للممتلكات.